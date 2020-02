Koirien kiinnipitoaika alkaa sunnuntaina – lailla taataan rauha luonnoneläimille pesiä ja kasvattaa poikasia

Saahan näissä kommentoida mitä tahansa osuutta tuossa uutisessa? Minun kommentti tulee tuohon kohtaan missä puhutaan, että lämmin talvi saa myyrät lisääntymään jo maaliskuussa ja lintujen pesintä aikaistuu. Nimenomaan! Eli ilmansonmuutos on luonnolle erittäin hieno asia. Se on kuin koko luonto heräisi aikaisemmin eloon. Ja onhan tuo nyt selvä kun katsoo alueita missä on aina talvi, niin ei siellä ole paljoa mitään elämää eikä puitakaan. Talvi on luonnolle yhtä kuin kuolema ja kesä puolestaan yhtä kuin elämä.

Ilmastonmuutoksessa ei ole sitten niin mitään negatiivista. Kaiken huipuksi meidän kansalaisten lämmituslasku tänä talvena on ennätuksellisen pieni. On vain positiivisia asioita ilmastonmuutoksessa.