Koiranpäivää vietetään tänään – osaatko tulkita nelijalkaisen ystäväsi ilmeitä, lähetä kuvia

Valtakunnallista Koiranpäivää vietetään nyt 14. kerran. Tänä vuonna Kennelliiton toiminnassa painotetaan koiran luonnetta ja käyttäytymistä.

Kennelliitto muistuttaa, että jokainen koira on yksilö. Siksi omistajan on tärkeää oppia lukemaan nelijalkaista ystäväänsä mahdollisimman hyvin. Näin koiran toimintaa on helpompi ennakoida.

Lähetä kuvia oman koirasi ilmeistä Kalevan verkkolomakkeella tai numeroon 13222. Koostamme kuvista ilmeikkäiden koirien kuvagallerian.

Kennelliitto kannustaa somehaasteiden kautta koiranomistajia aktivoimaan koiriaan eri tavoin, sillä kaikki koirat tarvitsevat koiramaista tekemistä ja liikuntaa.

– Kaikki koirat ovat erilaisia, mutta omistajilleen yhtä rakkaita. Meidän tehtävämme on tarjota koirille hyvä arki, jossa niiden tarpeet täyttyvät, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Lehkonen.

Kennelliitto on julkaissut kaksi podcastia koiranhankinnan tueksi. Koiranpennuille on nyt paljon kysyntää. Koiran hankinta kannattaa kuitenkin miettiä tarkkaan, sillä koira on ihmisen paras kaveri parhaimmillaan yli 15 vuoden ajan.

Seuraa Kalevan pentulivestä suloisten koiranpentujen kasvamista Kempeleessä.

Kennelliiton kaveri- ja lukukoiratoiminta on koronavirustilanteen takia tauolla heinäkuun loppuun saakka.

Pienten ja vähän isompienkin lukijoiden iloksi Kennelliitto on julkaissut YouTubessa nettilukukoira Severin videot. Niiden avulla lapset voivat lukea videolla tarkasti kuuntelevalle hovawart Severille Bellan pentupoppoo -kirjaa.