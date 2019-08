Kohutusta rikollisten tapaamistapahtumasta tuli kirjallisuuskeskustelu: "Jos tekee opetustarinan, ei sitä kukaan lue"

Itse jätän väliin Rukan Nordic noir -tapahtuman, koska sielläkin pankkiryöstäjä juttelee. On ällöttävää, että näille rikollisille annetaan tällainen foorumi, se kertoo, että heidän tekonsa ovat olleet arvostettuja. Persoonallisuushäiriöhän heillä järjestään on sen ruokkiminen on typeryyttä.