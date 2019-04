Viikolla julkisuuteen nousi tapaus, jossa Jopo3-pyörän runko oli katkennut teini-ikäisen pyöräilijän alla viime syksynä. Asiasta kertoi Yle.

Pyöräilijäpoika oli rungon katkeamisen vuoksi lentänyt naamalleen maahan. Hän sai Ylen mukaan rytäkässä huomattavia vammoja.

Alumiinirunkoista pyörää vuosina 2009-2012 valmistanut Helkama on tiedottanut verkkosivuillaan, että kyseisissä rungoissa on ollut satunnaisia murtumia, ja ne ovat johtuneet väärästä käyttötavasta. Käytännössä kyse on ollut siitä, että kaikki pyörät eivät ole kestäneet keulimista, jota pyöräpoikakin oli jonkin verran harrastanut.

Alumiinirunkoinen Jopo3 ei ole enää tuotannossa, eikä sitä ole myyty uutena enää vuosiin.

Kalevan haastattelema Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen kertoo, että ensimmäinen ilmoitus kyseisestä Jopo3-pyörästä tuli vuoden 2012 lopulla.

Pyörämalli testattiin alkuvuodesta 2013, ja se läpäisi standardin mukaiset testit. Tuolloin testattiin rungon ja etuhaarukan yhdistelmän iskutesti ja rungon polkemisvoimia mallintava dynaaminen rasitustesti. Valmistajaa velvoitettiin seuraamaan tilannetta ja ilmoittamaan kaikista tapauksista.

– Kuluttajaturvallisuuslaki lähtee siitä, että jos tuote täyttää tietyt vaatimukset, sitä lähtökohtaisesti pidetään turvallisena, Loponen sanoo.

Vuonna 2013 keulimisominaisuuksia ei kuitenkaan kansainvälisen standardin mukaisissa testeissä testattu.

Standardin mukaiset testit ovat tämän jälkeen muuttuneet, ja nykyään testeissä on mukana myös keulimista muistuttava iskutestiosuus. Iskutestin lisääminen testeihin ei kuitenkaan johdu Jopo3-pyörässä havaituista murtumista.

Helkama kommentoi Ylelle, että alumiinirunkoiset pyörät eivät ylipäänsä kestä yhtä hyvin keulimista kuin teräsrunkoiset.

Mika Loponen sanoo, että alumiini on herkempi toistuvalle rasitukselle kuin teräs. Hänen mukaansa kuitenkin myös alumiinirunkoiset pyörät ovat kautta linjan turvallisia.

Traficomille tulee Loposen mukaan hyvin vähän ilmoituksia katkenneista rungoista.

– Yleisesti ottaen polkupyörien turvallisuus on hyvällä tasolla. En näkisi erityistä huolta, varsinkin jos huoltaa ja käyttää pyörää kuten valmistaja ohjeistaa.

Alumiini- ja teräsrunkojen lisäksi markkinoilla on paljon hiilikuidusta valmistettuja runkoja. Näistäkään ei Traficomille ole raportoitu laajemmin runkojen murtumisiin liittyvistä ongelmista.