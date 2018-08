Kohusaunan omistaja Pasterstein: En tiedä, miten tilaa on markkinoitu

Ja tuohon selitykseen uskoo ainoastaan telkänpönttö poliisi eikö niin? Kyllä ihan varmaan omistaja tietää ketä hänen tiloissaan asuu ja millä tiedoilla kyseistä tilaa on vuokrattu. Yksikään "asiamies/ asiaoletettu" tuskin ominpäin alkaa satuilemaan mihin käyttöön vuokrattava tila on tarkoitettu. Luulisi poliisin sentään tietävän, että on vastuussa omistamastaan tilan vuokrasta, vaikkakin asiamies/ asiaoletettu oliskin vuokrausta hoitanut.