Kohta 15-vuotiaan Arttu Sirviön ikäluokka pääsee pian liikenteeseen kevytautoilla, mutta turvallisuudesta kiistellään yhä – Autokoululiitto perää käytännön ajo-opetusta

Eihän tää voi olla totta ???

Siis 15v lapset pääsee ajamaa oikeilla autoilla liikenteeseen ILMAN MITÄÄN ajokoulutusta.

Nyt ei voi kyll muuta kuin kyseenalaistaa vahvasti päättäjien ajatus maailmaa (tai sen puutetta).

Ammattikuljettajille vaaditaan vaikka ja mitä, mutta lapset pääsee liikenteeseen ilman mitään.

Ei tää voi olla totta... Mihin tää oikeasti perustuu ? Tottakai oikea auto on turvallisempi kuin mopoauto, se on fakta.

Mutta täysin kokematon ja liikenneajatusmalliltaan täysin kehittymätön kuski mukaan liikenteeseen, ei hyvää seuraa.

Tottakai on joukossa paljon myös kuskeja, joilla on älli mukana, mutta montako menee yllytys huumassa yli rajan ???

Kenen päättäja-osaston lapsen vanhempi on ollut komiteassa mukana päättämässä tätä, jotta heidän pilttinsä saa

ajaa autoa jo 15-vuotiaana ?

Tää ei tuu olemaan hyvä ratkaisu... pahoin pelkään näin.