Kirkon jäsenmäärä hupenee – yhä harvemmat antavat kastaa lapsensa ja yhä useampi haluaa tuunata uskontonsa

Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu nyt alle 69 prosenttia suomalaisista.



Kirkosta eronneiden määrä vuonna 2019 jää hiukan edellisvuotta alhaisemmaksi. Eronneiden määrän arvioidaan olevan noin 54 000, kun se vuotta aiemmin oli noin 58 000. Kirkkoon liittyjien määrä pysyy suunnilleen samana kuin vuonna 2018 eli reilussa 16 000:ssa.



Vuoden aikana kastettujen määrän ennakoidaan edelleen laskevan. Vuoden 2019 aikana sai kasteen noin 28 500 alle yksivuotiasta lasta. Kuolleiden määräksi ennakoidaan viime vuoden vastaavaa lukua eli noin 44 000.



Arvioiden perusteella kirkon jäsenmäärä vuoden 2020 alussa tulee olemaan noin 3 795 000, ja osuus väestöstä hieman alle 69 prosenttia.



Tulevaisuudessa kirkon jäsenmäärä tulee jatkamaan laskuaan. Jos tahti jatkuu samana, kirkkoon kuuluu kahden vuosikymmenen kuluttua alle 50 prosenttia suomalaisista.



Uskonto halutaan tuunata omannäköiseksi



Jäsenkatoon on monia syitä. Yksi niistä on se, että yhä useampi jättää lapsensa kastamatta. Vielä 2000-luvulle asti yhdeksän kymmenestä syntyneestä lapsesta kastettiin evankelisluterilaisen kirkon jäseneksi. Vuonna 2017 luku oli 70 prosenttia syntyneistä lapsista.



– Kristillinen perinne on muutoksessa. Viime keväänä tehdyn kastekyselyn mukaan kastamatta jättäminen on harkittu päätös. Vanhemmat haluavat antaa lapsen päättää itse, sanoo tutkija Veli-Matti Salminen Kirkon tutkimuskeskuksesta



Hiippakuntien välillä on suuria eroja kastamisessa. Oulun hiippakunnassa, johon myös Lappi kuuluu, kastettiin 83 prosenttia ja Helsingin hiippakunnassa 44 prosenttia syntyneistä lapsista.