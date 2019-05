Kirkon diakoniarahastossa havahduttiin ilmiöön, jossa lapsiperheillä on ulosotossa julkisen palvelun laskuja – "Ihmisillä ei riitä rahaa peruspalveluihin"

Oletko luullut, että meillä Suomessa on hyvä perusturva ja yhteiskunta huolehtii kaikista ilmaisella hoidolla? Kirkon diakoniarahaston asiantuntija tyrmää luulon, joka on hänen mukaansa vain hyväosaisten käsitys.

Kirkon diakoniarahastoon tuli viime vuonna enemmän avustushakemuksia kuin kertaakaan 2010-luvulla. Hakemuksista on nähtävissä, että lapsiperheet tarvitsevat taloudellista apua yhä enemmän.

Kirkon diakoniarahaston sihteeri Sari Nieminen on huomannut, että väliinputoajien joukko kasvaa: ihmiset ovat yhteiskunnan tukien ulkopuolella, mutta silti tuen tarpeessa.

– Taustalla voi olla avioero, ylivelkaantumista, sairastumista tai työttömäksi joutumista. Hakijoissa on paljon perheitä, joille on kertynyt hyvin paljon luottoja ja lainaa. Tämä näkyy siinä, että perheille on ylivoimaista hankkia lapsille samoja asioita kuin kaikille muille, kuten kännyköitä, tietokoneita ja polkupyöriä.

Nieminen kertoo, että hakemusten perusteella erityisesti ylivelkaantuminen on lisääntynyt.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että osa lapsiperheistä voi erittäin hyvin, mutta osa on tippumassa kyydistä ja kovaa vauhtia.

Kaikkiaan diakoniarahastoon tuli viime vuonna avustushakemuksia 1 074 kappaletta. Avustuksia myönnettiin 872 kappaletta yhteensä 1,3 miljoonan euron arvosta. Suurin syy taloudelliseen ahdinkoon oli sairaus tai vammautuminen. Kaikkein eniten avustusta myönnettiin lasten harrastuksiin.

Harrastusmaksujen suuri osuus johtuu siitä, että Tukikummit-säätiö myöntää lahjoitusvaroja diakoniarahastolle. Yhteistyö on kestänyt reilut 10 vuotta. Kun Tukikummit aloitti, hakemuksia alkoi tulla erityisesti lapsiperheiltä.

– Tukikummien avulla olemme päässeet kiinni juuri lasten avustamiseen, ja erityisesti lasten, jotka eivät saa muita tukia, Sari Nieminen sanoo.

"Arkitodellisuudet ovat Suomessa eriytyneet"

Yksi hätkähdyttävä ilmiö ylivelkaantumiseen liittyen huolestuttaa asiantuntija Tiina Saarelaa. Hän on havainnut, että perheellä voi olla ulosotossa laskuja, jotka kaikki ovat julkisen palvelun asiakasmaksuja – siis vaikkapa sairaalamaksuja ja päivähoitomaksuja.

– Tuntuu väärältä, että ihmisillä ei riitä rahaa peruspalveluihin. Tällaisia hakemuksia tulee meille jatkuvasti, Saarela kertoo.

Hänen mukaansa tässä ilmenee se, että ihmisten arkitodellisuudet ovat Suomessa eriytyneet.

– Hyväosaisilla on käsitys, että meillä on hyvä perusturva esimerkiksi sairauden varalta ja yhteiskunta huolehtii ilmaisella hoidolla. Me emme ymmärrä, että tosiasiassa näin ei ole, Saarela painottaa.

Kun asiakasmaksusta tulee karhukirje tai rästit ovat menossa ulosottoon, perheet ottavat pikaluottoja. Sellaisiakin hakijoita on, jotka ovat ottaneet luottoina ainoastaan pikaluottoja.

Avustusta haetaan toisen asteen opintoihin

Diakoniarahastosta myönnetään paljon varoja lasten harrastuskustannuksiin ja koulunkäyntiin. Köyhien lapsiperheiden lapset joutuvatkin eriarvoiseen asemaan sen takia, että harrastukset ovat niin kalliita.

– Huolestuttavaa on, että myös toisen asteen koulutukseen avustuksia myönnettiin viime vuonna reilut sata, Saarela toteaa.

Hän on vahvasti sitä mieltä, että perusturva on Suomessa liian alhainen. Jos tulee sairaus tai onnettomuus, ihmiset putoavat normaalista elämäntilanteesta talousahdinkoon.

– Sosiaaliturva-uudistuksessa olisi tärkeää perusturvan tason nostaminen ja järjestelmän yksinkertaistaminen.

Hekin hakevat