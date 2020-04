Kimmo Hyvärinen Kaleva Median kaupalliseksi johtajaksi

Kimmo Hyvärinen, 49, aloittaa Kaleva Median B2B Asiakasratkaisut -liiketoiminnan kaupallisena johtajana 1. kesäkuuta. Oululainen Hyvärinen siirtyy tehtävään Fenniasta, jossa on toiminut noin kymmenen vuotta ja viimeksi yritysasiakkaat-yksikön johtajana.

Hyvärinen on työskennellyt aiemmin myös OP-ryhmässä. Finanssialalla hän on toiminut yhteensä noin 24 vuotta, ja suuriman osan tästä ajasta johtotehtävissä.

Kaleva Mediassa Hyväristä odottaa suunnanmuutostyö, jossa hänen vastuullaan on auttaa pohjoisen yrityksiä kasvamaan markkinoinnin keinoin.

Hyvärinen kokee, että uudelle toimialalle siirtyminen on hänelle positiivinen haaste. Oman lisänsä uuteen haasteeseen tarttumiseen tuo koronapandemia, joka koettelee tällä haavaa kaikkia toimialoja.

– Johtamistyö ja siihen liittyvät asiat ovat toimialasta riippumattomia. Muutosjohtaminen on ollut johtamisen ismi globaalisti jo vuosia.

Muutosjohtajana Hyvärinen on nähnyt ja kokenut monta isoa haastetta.

– Muutosmatkan ja sen suunnan täytyy aina perustua yrityksen voimassa olevaan strategiaan. Haluan korostaa, että muutos tehdään yhdessä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa. Siihen vaaditaan luottamukselliset suhteet joka suuntaan ja yhdessä tekemistä.

Ylivieskasta syntyisin olevalle Kimmo Hyväriselle Kaleva on tullut tutuksi jo lapsuudessa. Lehteä luettiin tuolloin kotona aamiaispöydässä.

– Kaleva Medialla on hyvin vahvat ja arvokkaat juuret pohjoisessa. Se on merkittävä pohjoissuomalainen yritys, joten totta kai on tullut seurattua koko ajan sitä, mitä sille kuuluu.

Hyvärisen perhe on asunut Oulussa vuodesta 2003. Perheessä on vaimo ja kolme lasta.

Hyvärisen harrastuksiin kuuluvat veneilyn, tenniksen pelaamisen ja kuntosalikäyntien ohella hallitusammattilaisen tehtävät. Hyvärinen toimii tässä roolissa Nuorten Ystävissä sekä startup-yritysTracegrow Oy:ssä, joka valmistaa alkaliparistojen mustasta massasta hivenaineita ja lannoitteita maataloudelle.

Kaleva Median toimitusjohtajan Juha Laakkosen mukaan on eduksi, että yhtiön uusi kaupallinen johtaja tulee alan ulkopuolelta.

Kaleva Media on hänen mukaansa saman haasteen edessä kuin kaikki muutkin mediatalot. Asiakkaat odottavat lisääntyvässä määrin kokonaisvaltaista markkinointipartneruutta, ei ainoastaan mediatilan myymistä.

– Hyvärinen on juuri joukkueineen johtanut vastaavan muutoksen Fenniassa, jossa tuotelähtöisen myyntiorganisaation toimintaa valmennettiin näkemykselliseksi asiantuntijaorganisaatioksi, Laakkonen toteaa.