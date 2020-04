Kiire uhkaa valtion lääkärikopteritoiminnan käynnistämistä – "On yhtiön asia arvioida, tarvitaanko joustoja tai vaiheistusta"

Valtionyhtiö Finnhemsilla on liki mahdoton 1,5 vuodessa tapahtuva muodonmuutos lääkärihelikopteripalveluja ostavasta yhtiöstä lentoyhtiöksi. Listalla on 10 helikopterin ostaminen, toimiluvat, lentäjät, huolto- ja ylläpito-organisaatio.

Lääkärihelikopteritoiminnan käynnistäminen valtio-omisteisessa Finnhems Oy:ssä vuoden 2022 alkuun mennessä on haastava, ellei mahdoton tehtävä.

Finnhemsin pitäisi tuohon ajankohtaan mennessä hankkiutua aidoksi lentotoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi, saada toimilupa, ostaa 10 helikopteria, rakentaa kaksi uutta tukikohtaa sekä rakentaa lentotoiminnan edellyttämät huolto- ja ylläpitopalvelut.

Käytännössä kyse on siitä, että ostopalveluyhtiönä toimivasta Finnhemsista kuoriutuisi 1,5 vuodessa täysverinen lentoyhtiö.

– Mitään muuta tavoitetta ei hallitukselle ole viestitetty, sanoo hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tuominen tarkoittaa Finnhemsin hallitusta, joka valittiin pari viikkoa sitten. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin ekonomi Harri Sailas. Sailas ilmoitti, ettei halua antaa haastattelua ennen kuin kesän loppupuolella.

– Koptereiden hankinta on malliesimerkki päätöksestä, joka nyt kuuluu yhtiön hallitukselle, vastaa puolestaan Ismo Tuominen.

Varasuunnitelmaa ei ole, eikä nykyisten helikopteriyhtiöiden sopimuksia uusittu

10 helikopterin ostaminen vie kilpailuttamisineen ja hintaneuvotteluineen aikaa. Onko nykyisten sopimusten jatkamisesta mitään vireillä, jos aikataulu Finnhemsin operoinnin osalta siirtyy?

– On yhtiön asia arvioida, tarvitaanko siinä kohdassa joustoja tai vaiheistusta, vastaa Ismo Tuominen.

Aikataulu ihmetyttää Babcockin Suomen yhtiön maajohtajaa Lauri Pukkista.

– Jos Finnhems kaavailee oman lentotoimintansa aloittamista vuoden 2022 alusta, sopimuksemme mukaan meidän olisi pitänyt saada siitä tieto vuoden 2018 loppuun mennessä. Sellaista tietoa emme ole saaneet.

Pukkinen epäilee, että tällä menolla vuoden 2021 lopussa ei ole missään yhtiötä, joka huolehtisi lääkärihelikopteritoiminnasta.

Babcock Scandinavian Air Ambulance on toinen nykyisistä helikopteriyhtiöistä.

Ruotsiin ostettiin kolme Airbusin helikopteria, kahden vuoden toimitusaika

Lännen Media kysyi helikopterivalmistaja Airbusilta toimitusaikataulua esimerkiksi H135-tyypin helikoptereille. Kyseinen kopterimalli on yleisesti käytössä lääkärihelikopteritoiminnassa. Sitä käyttää muun muassa Skärgårdshavets Helikoptertjänst, joka on toinen nykyisistä lääkärihelikopterioperaattoreista Suomessa.

Airbus ei halunnut kommentoida toimitusaikatauluja. Svensk Luftambulance on tammikuussa tilannut Airbusilta kolme helikopteria. Niiden toimitusaikataulu menee vuoden 2022 puolelle.

Svensk Luftambulance on kuuden Ruotsin maakunnan yhteisesti omistama lääkärihelikopteriyhtiö.

Eduskunnassa kirjallinen kysymys kannattavuuslaskelmien avaamisesta

Lääkärihelikopteritoiminnan siirto Finnhemsille on aiheuttanut kovaa keskustelua Suomessa. Ratkaisun tausta on Antti Rinteen (sd.) hallituksessa, kun sen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että tavoitteena on, että Finnhems tuottaa lentotoiminnan tulevaisuudessa itse.

Ratkaisua on arvosteltu myös eduskunnassa. Kansanedustaja Pauli Kiurun (kok.) kirjallisessa kysymyksessä perätään hallitukselta avoimia kustannuslaskelmia valtionyhtiömallin hinnasta.

Lentotoiminnan ostopalvelu kahdelta yhtiöltä maksaa noin 24 miljoonaa euroa.