Kiinteistöliitto: Pinnoittamalla uusituissa putkissa enemmän ongelmia kuin sukitetuissa – "yllättävää, että perinteisessäkin tavassa noin paljon ongelmia"

Uusien putkiremonttimenetelmien tulokset vaihtelevat, ilmenee Kiinteistöliiton korjausrakentamisbarometrista, jossa kysyttiin taloyhtiöiden kymmenen vuoden ajalta kertyneistä kokemuksista putkiremonttikohteista.

Eniten ongelmia oli havaittu viemäreiden sisäpuolisissa pinnoituksissa, kuten ruiskuvalussa ja harjaamalla levitetyssä pinnoitteessa.

Näillä tavoin korjatuissa kohteissa oli ilmaantunut ongelmia 16 prosentissa tapauksista. Sukitetuissa putkistoissa ongelmia löytyi yhdeksässä prosentissa.

Perinteiset putkiremontit eivät selvinneet puhtain paperein, sillä ongelmia ilmeni kuudessa prosentissa korjauskohteista.

Kiinteistöliiton kehityspäällikkö Jari Virta sanoo STT:lle, että uudet korjausmenetelmät pärjäsivät barometrin perusteella yllättävän hyvin.

– Olen yllättynyt, että perinteisessä tavassa oli noinkin paljon ongelmia. Toisaalta, sisäpuolisissa korjausmenetelmissä, sukituksissa ja pinnoituksissa olisi odottanut enemmän ongelmia. Alalla ei ole koulutuskäytäntöä, eikä meillä ole kansallista ohjeistusta näiden sisäpuolisten korjausten tekemiseen.

Barometrin kyselyyn vastasi vajaat sata taloyhtiötä, joissa putket oli uusittu sukittamalla. Pinnoittajia oli syksyn kyselyssä mukana 55 ja perinteisen menetelmän toteuttajia löytyi reilut 200.

Virran mukaan tyypillisiä ongelmia perinteisessä putkiremontissa ovat olleet liitosvuodot, väärät kaadot, tukkeumat, hajuongelmat, heikentyneet äänieristykset ja asennusvirheet.

– Sukitetuissa putkistoissa on ollut viemäritukoksia, saumojen vuotoa, sukittamattomia osuuksia, viemärin veto-ongelmia, työvirheitä, työn laadun ongelmia.

Pinnoituksissa on samantyyppisiä ongelmia ja esimerkiksi irronnutta pinnoitetta ja pinnoittamattomia kohtia on ilmennyt. Sukitus on viime aikoina noussut suositummaksi ratkaisuksi, koska ongelmia on ilmennyt vähemmän.

– Pinnoitus on riskialttiimpi verrattuna sukitukseen. Sen takia varmaan pinnoitusten osuus on vähentynyt vuosi vuodelta. Kaksi kolmasosaa viemärin sisäpuolisista remonteista tehdään nyt sukittamalla. Kymmenen vuotta sitten suhdeluku oli toisin päin, Virta summasi.

Hybridimenetelmät nousussa

Putkiremonttipäätökset ovat kiihdyttäneet tunteita monissa taloyhtiöissä, kun perinteisten remonttien ja uusien menetelmien kannattajat ovat ottaneet yhteen.

Perinteisten remonttien kannattajat ovat usein vedonneet siihen, että vakuutusyhtiöt eivät ole rinnastaneet uusilla menetelmillä korjattuja putkia uusiin.

Tähän on kuitenkin tullut jo muutosta. Vakuutusmeklareiden viime syksynä tekemässä kartoituksessa ilmeni, että vakuutusyhtiöistä If ja Dual kohtelevat sisäisin menetelmin korjattuja viemäriputkia uusittuina, jos korjaus täyttää tietyt ehdot, kuten sen, että korjausmenetelmä on VTT:n sertifioima.

– Yhä enemmän mennään siihen, että tehdään hybridikorjauksia. Jos on näkyvillä olevia putkistoja, niin ne on järkevää vaihtaa heti uusiin putkiin. Betonin tai harkkoseinän sisälle menevät putket on tietysti kustannustehokasta sukittaa, jos se on mahdollista.