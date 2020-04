Kiinasta tuodaan Suomeen 12,5 miljoonaa kirurgista suojainta lähikuukausien aikana – kyseisen tehtaan maskit todettu testeissä toimiviksi

Suomi on Hölmölöiden hölmölä

Suomessa moni yritys on tarjoutunut ja tekeekin jo hengityssuojaimia mutta HALLITUS vaan tukee Kiinalaista tuotantoa jolloin Suomeen EI synny niitä työpaikkoja ja verotuloja Suomelle

Tällä tuotannon ja työpaikkojen ulkoistamisella Suomi on kohta konkassa vai onko jo