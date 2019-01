Nämä tahot edustivat liiketoimintaansa Kiinan-vierailulla

Bafo Group Ltd, Business Joensuu, Jyväskylä, Haaga-Helia University of Applied Sciences, Honkarakenne, HTT-Group, Elozo, Icepro, Kisakallio Sports Institute, KVA Architects, Lahti Region Development Company Ladec, Lahti Region, Lappset Group, Mobie Sport Academy, RamonEdge, Reima, Suomen Biathlon, Suomen Tekojää, Vepe, Vuokatti Olympic Training Center, Airbus Defence & Space, Helsinki Business Hub, Humak University of Applied Sciences, Liikuntakeskus Pajulahti ja Quuppa.

Yritysdelegaatiossa oli 39 jäsentä matkalla Kiinassa. Joidenkin yritysten edustajia oli enemmän kuin yksi.

Lähde: Ulkoministeriö