Kiinalainen tarhuri vakuuttaa toiminnan olevan laillista – Suomalaiset löytävät epäkohtia: "Suomessa laki ilmeisesti koskee vain suomalaisia"

Kiinalainen Pan Jian Ping seurasi perjantaiaamuna ihmetellen ja harmissaan väen kerääntymistä hänen Kokkolassa sijaitsevan turkistarhansa edustalle. Ensimmäiset kolme kuljetusrekkaa ajoivat tarhalle aamu-kymmeneltä, ja niiden vanavedessä paikalle alkoi kerääntyä elinkeinonsa puolesta pelkääviä suomalaisia tarhureita, jotka eivät hyväksy elävien sinikettujen vientiä Kiinaan.



– Tämä on meidän yksityinen paikkamme. Miksi he tulevat tänne? Pan Jian Ping kysyy suomea puhuvan avustajansa Zheng Huin välityksellä.



Miehet tekevät tilanteesta ilmoituksen poliisille, joka tulee pian paikalle ja kehottaa mielenilmaukseen osallistuvia perääntymään pois tontilta ja olemaan estämättä ajoneuvojen liikkumista.



Pan vakuuttaa toimivansa laillisesti.



– Kaikki on sovittu Eviran kanssa. Ymmärrän, että suomalaiset ovat vihaisia viennistä, mutta heidän pitäisi soittaa maa- ja metsätalousministeriöön. Meillä kaikki on laillista.



Miehet eivät kerro, milloin kettujen kuljetuslento on lähdössä tai onko lähtö jo myöhässä.



– Yritämme pysyä aikataulussa, mutta se on vaikeaa. Lento on tilattu. Kuka maksaa, jos lasti myöhästyy? tulkkaa Zheng.



Suomalaistarhurit vetoavat viranomaisiin



Pan kertoo vievänsä suomessa kasvatettuja kettuja Kiinaan niiden laadun vuoksi. Zheng lisää, että nyt kyseessä on koko omaisuuden siirto, eli Kokkolan tarhalle ei olisi enää jäämässä kettuja.



– Panilla on Kiinassa iso tarha, 60 000 kettua. Täältä viedään nyt noin 2500 kettua, puolet uroksia ja puolet naaraita.