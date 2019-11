Kiina kohtaa valtavan ilmastoremontin ja hakee yhteistyötä suomalaisten kanssa – akkuvalmistaja CATL:n liiketoimintajohtaja: "Haluaisin itse nähdä tehtaan täällä"

Kiinan energia-alan merkittävä virkamies ja maailman suurimpiin akkuvalmistajiin kuuluvan yrityksen johtaja puhuivat Kiinan väistämättömästä energiauudistuksesta torstaina Suomessa. Katseet ovat suomalaisessa osaamisessa, mutta Kiinan kanssa pitää tehdä kotiläksyt.

Kiinalla on tekemistä ilmastotavoitteissa. Maa tuottaa suurimmat hiilidioksidipäästöt, noin 28 prosenttia maailman päästöistä.

Kiinan energiatutkimusinstituutin varapääjohtaja Gao Shixian on yksi merkittävistä virkamiehistä maan energiaremontissa. Hän vieraili torstaina Vaasassa puhumassa kiinalais–suomalaisessa energialiiketoimintafoorumissa.

Kiina tuottaa yhä lähes 60 prosenttia energiastaan hiilivoimalla. Nyt osuus on sentään ensimmäisen kerran laskenut alle 60 prosentin. Vertailun vuoksi Suomessa kivihiilen osuus on alle 10 prosenttia.

Kiinan hiilidioksidipäästöt kasvavat yhä

Suuren laivan ruoria on käännetty, mutta kurssi muuttuu hitaasti.

– Kiinan tavoitteena on puhdas, vähähiilinen, turvallinen ja tehokas energiantuotanto, kertoo Gao Shixian.

Tehtävän vaikeutta kuvaa se, että energiaa ylipäätään tuotetaan yhä enemmän Kiinassa.

– Kiinan hiilen käyttö ei vähene, vaikka sen osuus pienenee, muistutti EU:n näkökulmaa tapahtumaan tuonut meppi Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

– Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat huipussaan arviolta vuonna 2030. Pyrimme siihen, että huippu olisi mahdollisimman aikaisin, arvioi Gao Shixian.

Hän kuitenkin muistutti, että Kiina on sitoutunut ilmastotoimiin toisin kuin Yhdysvallat, joka aikoo jättää Pariisin ilmastosopimuksen ensi vuonna. Ilmastopolitiikan takana on kommunistisen puolueen tuki.

Kiinan mittakaavat huomioiden pienikin parannus tarkoittaa valtavaa maailmanlaajuista päästövähennystä.

Gao Shixianin kalvoissa näkyi myös Suomen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä, pyöristettynä 0,1 prosenttia. Siitä hän lähetti Suomelle onnittelut.

Maailman suurimpiin kuuluva akkuvalmistaja

Kiinalainen CATL (Contemporary Amperex Tecnhology Limited) on maailman suurimpia akkuvalmistajia yli 20 gigawattitunnin vuosimyynnillään 2018. CATL omistaa osan Valmet Automotivesta ja toimittaa Uudenkaupungin autotehtaalle akkuja. Viimeisimpänä Tesla aikoo ostaa CATL:n akkuja Kiinan markkinoille tuotettaviin sähköautoihinsa.

CATL:n energiavarastointiliiketoiminnan johtaja Tan Libin esitteli yhtiön laajentumissuunnitelmia. CATL:n ensimmäinen akkutehdas Kiinan ulkopuolella nousee Saksaan, mutta liiketoiminnan odotetaan kasvavan räjähdysmäisesti.

Libinin mukaan akkuja tarvitaan liikenteen lisäksi myös uusiutuvan energian tuotantoon. Akkuenergiaa voidaan purkaa silloinkin kun ei tuule tai paista. Lisäksi kulutushuippujen aikaan voidaan käyttää akkuihin varastoitua energiaa.

– Tuuli- ja aurinkoenergia akkujen kanssa ovat jo nyt halvempia kuin hiilivoima Pohjoismaissa, Tan Libin väittää.

Vaasan akkutehdasmahdollisuudet esillä

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry oli esitellyt aiemmin kiinalaisvieraille mahdolliselle akkutehtaalle kaavoitettua tonttia Vaasan ja Mustasaaren rajalla.

– Emme voi tehdä energiamuutosta yksin. Se täytyy tehdä yhdessä, kuten herra kaupunginjohtaja sanoi, lopetti Tan Libin esityksensä kohteliaan arvoituksellisesti.

Vaasa on neuvotellut useiden kiinalaisten ja muunmaalaisten akkuteollisuuden yritysten kanssa suuren akkutehtaan saamiseksi Suomeen. Häyryn mukaan neuvottelut jatkuvat.

Myöhemmin paneelikeskustelussa aihe nousi uudestaan esille, kun Libiniltä kysyttiin akkutehtaasta Vaasassa.

– Olen Vaasassa ensimmäistä päivää, mutta minuun on tehnyt vaikutuksen, kuinka yritykset tekevät kansainvälistä bisnestä, hän sanoi.

– Täällä täytyy olla hyvä koulutusjärjestelmä ja liikenteen täytyy toimia. Suurin kysymys akkutehtaassa on, kuinka tehdas selviytyy. Liiketoiminnan luominen on iso haaste. Minusta Vaasan sijainti on hyvä ja haluaisin itse nähdä tehtaan täällä, Tan Libin sanoi.

Mitä Kiina oikein etsii Suomesta?

Kiinalaiset etsivät Suomesta teknologiaa ja lahjakkuutta, tiivistää suomalaisten ja kiinalaisten liiketoimintaa edistävän järjestön puheenjohtaja Zhu Ziqi.

Tämä on kahdelle kolmesta kiinalaisyrityksestä syy tulla Suomeen. Supercellin enemmistön ostanut Tencent on yksi esimerkki tästä linjauksesta.

Suomen raaka-aineista kiinalaisia kiinnostaa varsinkin sellu.

Suomalaisia kiinnostavat Kiinassa valtavat markkinat, tuotantomahdollisuudet ja investointeihin saatavissa oleva rahoitus.

Kiinalaisinvestoinnit 2012–2017 Suomeen ovat peräti 7 miljardia euroa, mikä tekee Suomesta yhden tärkeimmistä kauppakumppaneista Euroopassa.

Zhu Ziqi listasi myös ongelmia, joita kulttuurien välisessä yhteistyössä voi tulla. Kiinalaiset investoijat haluavat korkeaa laatua, mutta halpaan hintaan. Lisäksi suomalaisten on opittava ymmärtämään kulttuurieroja.

Kiinalaisten ongelma voi olla, että kunnollista suunnitelmaa ei ole. He saattavat aiheuttaa liikaa paineita ja ylitöitä suomalaisinsinööreille. Zhu Ziqi suosittelee suomalaisen Kiinaa tuntevan toimitusjohtajan palkkaamista.

Kiinan kanssa toimii ajatus "hidas tahti, pysyvät tulokset".

Suomen ja Kiinan välillä on energia-alan yhteisymmärryspöytäkirja, ja presidentit Xi Jinping ja Sauli Niinistö ovat viime vuosien tapaamisissaan pitäneet energia-asioita esillä.

Yhteistyön ilmentymiä ovat liiketoiminnan lisäksi eri korkeakoulujen yhteiset kansainväliset tutkimushankkeet.