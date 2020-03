KHO: Sudenmetsästystä koskeva Riistakeskuksen päätös oli monelta osin lainvastainen – kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus

Taas esimerkki ylimpien oikeusasteiden selvästä punavihreästä agendasta, joita on tullut viime aikoina muitakin ( Kuopion sellutehdas ympäristölupa ja Kajaanin tuulipuiston kaava ) ja valittajana taas kuten aina näissä , paikallinen luonnonsuojelujärjestö toki varmuudella Suomen luonnon-suojeluliiton agitoimana ja avustuksella ( lakimiesapu ) , lisäksi on jopa absurdia, että ennen lupaa pitäisi arvioida vaikutuksia susien reviirien osalta, susiltako siis pitäisi kysyä, voitteko hyvin ? , jos muutama yksilö poistetaan laumasta. Eli oikeuspäätökset perustuu pelkkään muka kirjaviisauteen, jolla ei ole mitään paikallisten olosuhteiden tietämystä , vedotaan vain järjettömiin EU direktiiveihin ja on aivan selvää, että EU-juristit , jotka koostuvat pääosin keskieurooppalaisista vihreistä , eivät laita mitään painoa Suomen olosuhteille ja päätökset on sen mukaisia.