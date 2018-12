KHO: Oulu ei voi salata Oulun kaupunginteatteriin liittyviä muistioita – kunnan omistajaohjaus julkisuuslain alaista viranomaistoimintaa

Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan Oulun kaupungin on luovutettava sisäisen tarkastuksen muistioiden kopiot Oulun kaupunginteatteri Oy:sta Kalevan toimittaja Esko Aholle.

Oulun kaupunki valitti vuoden 2017 lokakuussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:teen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu asiaan tuli tänään 10. joulukuuta.

Aho pyysi muistioita syksyllä 2016, mutta silloinen kaupunginjohtaja Matti Pennanen kieltäytyi luovuttamasta niitä. Aho teki Pennasen päätöksestä valituksen hallinto-oikeudelle.

Maaliskuulle 2016 päivätyt muistiot koskivat Oulun kaupunginteatteri Oy:n palvelujen ostoa teatterin taiteellisen johdon omistamilta ja hallinnoimilta osakeyhtiöiltä sekä muun muassa palkanmaksua näiden yhtiöiden kautta.

Oulun kaupunki ei pitänyt muistioita julkisina, vaan sisäisen työskentelyn asiakirjoina, joihin ei sovelleta julkisuuslakia. Kaupunki katsoi myös, että jos hallinto-oikeus pitäisi pyynnön kohteina olevia asiakirjoja viranomaisen asiakirjoina, ne olisivat kuitenkin salassa pidettäviä asiakirjoja.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunnan tytäryhteisönä Oulun kaupunginteatteri Oy:n asiakirjat kuuluvat julkisuuslain piiriin. Hallinto-oikeus ei myöskään nähnyt perusteita pitää muistioita salassa pidettävinä.

Merkittävä päätös, julkaistaan KHO:n vuosikirjassa

KHO päätti muistioiden julkisuudesta samalla tavalla kuin hallinto-oikeus, mutta perustelut poikkesivat toisistaan. KHO piti keskeisenä sitä, että pyydetyt muistiot olivat Oulun kaupungin hallussa olevia asiakirjoja, jotka liittyivät sen harjoittamaan omistajaohjaustoimintaan.

"Kunta toimii viranomaisen ominaisuudessa siinäkin yhteydessä kun se harjoittaa omistajaohjaustoimintaa ja ryhtyy tähän liittyen sisäiseen tarkastustoimintaan. Näin ollen asiakirjapyynnön kohteena olevat muistiot kuuluvat lähtökohtaisesti julkisuuslain soveltamisalan piiriin, vaikka ne sisältävätkin muun ohella Oulun kaupunginteatteri Oy:tä koskevia tietoja", KHO:n päätöksessä todetaan.

Julkisuuslakia ei päätöksen mukaan sinänsä sovelleta kunnan omistamiin yhtiöihin, jos ne eivät hoida laissa määriteltyä julkista tehtävää ja käytä julkista valtaa. Kunnan omistajaohjaus näihin yhtiöihin on kuitenkin julkisuuslain alaista toimintaa.

KHO:n linjaus, että kunnan omistajaohjaus on julkisuuslain alaista viranomaistoimintaa on periaatteellisesti merkittävä. Päätös julkaistaan ratkaisuselosteineen KHO:n vuosikirjassa. Vuosikirjaan on kuluvan vuoden alusta alkaen valittu julkaistavaksi päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muuten yleistä merkitystä.