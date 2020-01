Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen on tänä keväänä paljon vartijana. Yöuniaan hän ei kovan neuvottelutahdin takia menetä. "Asiat ovat toki tärkeitä, mutta niissä ihmisen henki ei ole käsissäni samalla tavalla kuin synnytyssalissa." KUVA: Mauri Ratilainen Com.Pic- Kuvato

Hoitajat ovat pysytelleet otsikoissa viime syksystä lähtien. Kevään neuvotteluissa he vaativat puheenjohtajansa äänellä rahaa, ja sitä on tultava yleisen linjan päälle. Millariikka Rytkönen on ammatiltaan kätilö. Vielä 44-vuotiaana ammattijärjestön j...