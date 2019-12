Keskustan varapuheenjohtaja ei osallistu linnan juhliin – taustalla rouva Jenni Haukion puhe

Ei ole pakko juhlia. Saa myös osoittaa mieltä. Itse asiasta: Huoltovarmuus on yllä pidettävä. Elintarvikevienti on lopetettava. Veronmaksajien rahoilla pyörivää maatalotta on vähennettävä reilusti. Jokainen gramma suomalaista vientilihaa on tappiota kansantaloudelle. Eipä siis tuoteta jatkossa yhtään enempää kuin tarvitaan.