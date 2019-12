Keskustan puoluehallitus: "Toivomme, että Sdp tekee tarvittavat johtopäätökset hallituksen toimintakyvyn palauttamiseksi"

On se vain niin, että kyllä Antin on nyt väistyttävä suosiolla että päästään jotenki eteenpäin. Paaterolla oli selekärankaa ja erosi, siitä hatun nosto hänelle. Sama eropassi myös Haavistolle ja Ohisalolle, käyttävät törkeällä tavalla valtaa. On Trumppimaista valtapolitiikkaa. Hallitus on toimintakyvytön jos Antti ja nämä kaksi muuta ministeriä jatkavat.