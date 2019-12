Keskustan puoluehallitus pui pääministeri Rinteen kohtaloa: "Meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta" – Sdp:n puoluehallitus koolle illalla

Keskustan epätoivoisuus saa jo huolestuttavia piirteitä.

Pääministerin luotettavuus on vietävä eduskunnan äänestykseen.

Rinne teki hyvän hallitusohjelman johon suurin osa kansasta on erittäin tyytyväinen.

Rinne on ottanut ministerit omikseen ja liikaa puolustaa heitä opposition kysymyksissä ja samalla itse joutunut opposition hyökkäyksen osaksi!