Kyllä taipuisin heti kättelyssä Lintilän puolelle. Miksi? Siksi, että hän on jämerä puheissaan ja on selkeä mielipiteissään. Toiseksi, en ottaisi talousrikollista kepun puheenjohtajaksi, jolloin jokaisessa haastattelussa otettaisiin asia esille. Se on varma asia. Kolmanneksi, kepun kannatus ei nouse ennen kuin persut hajoaa ja heidän kannatus laskee todella alas. Sieltä ne äänestäjät tulevat kepuun, ei muualta, koska sinne ne ovat kepusta menneetkin. Soppii kysyä, että miten kepun tavoitteet eroavat muista puolueista - ei mitenkään. Sipilä teki aina ison virheen, kun hän esiintyessään jopa Eu parlamentissa haukkui populisteja ja samalla aina kepusta lähti ääniä persuille. itsekkin toimin juuri näin, koska ärsyynnyin Sipilän toimista ajaa omaa etua muita haukkumalla. Typerää todella.