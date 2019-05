Keskustasta on vain Sipilä joka on hyvä Hallitukseen, joko valtionvarain ministeriksi tai pääministeriksi, kyvyt kyllä riittävät. Muista ei kannatte puhuakkaan. Kokoomus on pätevää sakkia esim oikeusministeri Häkkänen olisi hyvä pääministeriksi. Rinne on omituinen höpöttäjä ei luottamsta.