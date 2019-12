Keskustan kansanedustajat aloittivat ylimääräisen kokouksensa – "Mikäs tässä - hyvin valvotun yön jälkeen", kommentoi edustaja

Keskustan kansanedustajat aloittivat kohukokouksensa, miten käy Rinteen? Joissakin spekulaatioissa valtaosa ryhmästä näyttäisi pääministerille ovea.

– Ei kommentteja. Katsotaan nyt. Pidetään kokous ensin.

– Mikäs tässä, hyvin valvotun yön jälkeen.

Tällaisia kommentteja sateli keskustan eduskuntaryhmäläisiltä, kun he hetki sitten aloittivat ylimääräisen ryhmäkokouksensa. Aiheita on yksi, mutta se on sitäkin tärkeämpi eli löytyykö pääministeri Antti Rinteelle (sd.) luottamusta vai ei.

Taustalla on pitkään muhinut postikiista ja sen monisäikeiset vaiheet.

– Mennään nyt ryhmäkokoukseen, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni tyytyi toteamaan.

Entinen pääministeri Juha Sipilä käveli läpi kamerameren lasittunut ilme kasvoillaan. Häneltä ei kuultu sanaakaan. Radiohiljaisuutta piti myös ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen.

Paine kasvanut

Paine keskustan kentältä on useiden lähteiden mukaan kova. Monet haluaisivat osoittaa Rinteelle ovea.

Eduskunnan ruokalaan oli hetki sitten kokoontunut muutama keskustan kansanedustaja. Tuossa pöytäkunnassa arvioitiin, että Rinnettä puoltavia ei löytyisi montakaan. Tosin sunnuntai-illan kriisikokouksen anti on vielä täysin auki.

Kulmunin ja Kurvisen odotetaan avaavan sunnuntain keskustelut pääministerin ja muiden hallitusryhmien kanssa omalle ryhmälle.

Rkp puoltaa

Rkp:n eduskuntaryhmän oma kokous on jo pidetty.

Puolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi tiedotusvälineille, että pääministerille täytyy antaa toinen mahdollisuus.

Iltalehden tietojen mukaan myös vihreät olisivat tukemassa Rinnettä.

Mikäli keskusta myöntyy, ja asettuu niin ikään Rinteen taakse, niin edessä voi olla kova vääntö kenttäväen, puoluejohdon ja kansanedustajien välillä. Kaikki eivät katso hyvällä silmällä sitä, että Rinne saa porskuttaa, vaikka aikoinaan sdp pani Anneli Jäätteenmäen (kesk.) pääministerin pestistä pois.