"Koko Suomi on pidettävä asuttuna" on keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kaikkosen mielestä muotoiluna epätarkka, mutta lausahduksen pääajatuksen kanssa hän on yhtä mieltä.

– Eihän joka neliösentillä asuta nytkään, mutta elämisen mahdollisuuksia eli julkisia palveluita ja työpaikkoja pitää olla eri puolilla Suomea. Tasapainoisempi aluekehitys olisi etu sekä maaseudulle että kaupungeille, Kaikkonen sanoo STT:lle.

Yle uutisoi maanantaina teettämästään tutkimuksesta, jonka mukaan jopa 79 prosenttia suomalaisista toivoo yhteiskunnan tukevan sitä, että koko Suomi pysyy asuttuna.

– Kyllä kaupungistumiskehitys jonkinlainen kansainvälinen megatrendi on, mutta ajattelen, että hivenen maltillisempi tahti olisi parempi.

Liian rivakan maaltamuuton ongelmina Kaikkonen näkee yhtäältä kaupunkien asumiskustannusten nousun, liikenteen ruuhkaantumisen ja palveluiden sakkaamisen ja toisaalta maaseudun autioitumisen.

Miten ihmiset sitten saataisiin pysymään maalla ja ehkä jopa muuttamaan sinne?

– Julkisia palveluita on keskitetty viime vuosikymmenten aikana paljon, ja sille haluaisin panna stopin. Keskittäminen näkyy muun muassa viranomaispalveluissa, terveyspalveluissa ja kouluverkossa, Kaikkonen sanoo.

Juha Sipilän (kesk.) pääministerikaudella kaupungistuminen on kuitenkin kiihtynyt entisestään, ja samalla puolueen kannatus on jäänyt selvästi jälkeen SDP:stä ja kokoomuksesta.

Keskustan äänestäjien kentältä on Kaikkosen mukaan tullut hyvää palautetta etenkin työllisyysnäkymien paranemisesta. Juontuuko kannatuksen laahaaminen epäonnistumisista aluepolitiikassa?

– En osaa sanoa, koska keskusta on hallituksessa pyrkinyt puolustamaan maaseutualueitakin. Jostain se (laahaaminen) kuitenkin on merkki, ja sen syytä on tarkasti pohdittava. Varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomessa julkisten palveluiden saatavuus on merkittävä kysymys, Kaikkonen vastaa.