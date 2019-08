Keskustan Antti Kurvinen: Viranomaisille annettava riittävät keinot estää kovaotteisen rikollisuuden leviäminen

Kurvinen suomi kovasanaisesti vanhaa kumppaniaan, kokoomus pelottelee ja veisi lapsiperheiltä vapauden.

Keskusta kiirehtii lisäresursseja poliisille.

Helsingissä hetki sitten alkaneessa puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa vaadittiin, että hallituksen linjaukset poliisivirkojen määrän lisäämiseksi muuttuvat todeksi jo tämän vuoden budjettiriihessä.

– Koko Suomea järkytti viikonloppuna kolmen virkatehtävissä olleen poliisin loukkaantuminen ammuskeluissa Jyväskylässä ja Porvoossa. Suomalainen poliisi on ihmisten auttaja, palvelija ja suojelija. Väkivalta poliisia kohtaan on hyökkäys koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan. Meitä kaikkia kohtaan, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk.) korosti.

Hänen mukaansa on varmistettava, että viranomaisilla on riittävät keinot estää kovaotteisen rikollisuuden leviäminen.

– Hallitusohjelmassa on sovittu, että poliisien määrää nostetaan 300 virkamiehen verran 7500 henkilötyövuoteen, ja että tätä tuetaan poliisien koulutusmäärää lisäämällä. Edellytämme, että nämä linjaukset toteutuvat jo budjettiriihessä. Loputtomien hallintouudistusten ja keskittämisten sijaan tarvitaan lisää rahaa ja Artturi Reinikaisen kaltaisia kyläpoliiseja maaseudulle ja lähiöihin.

Kaikki menee kahtia

Kurvinen otti esille ilmiön kahtiajakautumisesta.

– Meillä on saatu vastakkain naiset ja miehet, homot ja heterot, kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat, lihansyöjät ja kasvissyöjät, maalaiset ja kaupunkilaiset. Toista ihmistä ei edes yritetä ymmärtää. Kaikki on mustavalkoista, olet joko hyvis tai pahis.

Hän huomautti, että jos ihmisellä ei ole valmiutta toisen mielipiteen kunnioittamiseen, niin yhteiskunta muuttuu toisiaan kyräileviksi ryhmiksi, ja vastapuoleen ei suhtauduta yhdenvertaisena kanssaihmisenä.

– Amerikassa näin on jo käynyt. On vaarana, että jos samanlaisen menon annetaan jatkua Suomessa, yhteiset ongelmat jäävät ratkaisematta. Silloin kärsivät kaikki seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, ruokavalioon, lompakon paksuuteen tai postinumeroon katsomatta.

Perheille parannus

Kurvinen hehkutti budjettiehdotusta, joka on hänen mielestään pääosin keskustan tavoitteiden mukainen.

– Lapsilisän yksinhuoltajakorotus on nousemassa ja monilapsisten perheiden toimeentuloa parannetaan. Myös pienimpiä eläkkeitä nostetaan.

Samaan hengen vetoon hän suolsi satikutia entiselle hallituskumppani kokoomukselle.

– Oikeisto-oppositiossa kokoomus on valinnut linjakseen ihmisten pelottelun. On puppua väittää, että Suomea viedään kohti taloudellista perikatoa, kun nimenomaan sen vahtivuoroilla maamme on ajautunut lamaan ja jättityöttömyyteen, ei vain yhdesti vaan kahdesti.

Huutia sai myös kokoomuksen perhevapaauudistuksen linjaukset.

– Puolue romuttaisi lasten kotihoidontuen ja veisi valinnanvapauden perheiltä. Sitä emme hyväksy. Perhevapaauudistus tarvitaan, mutta sen on oltava perheille parannus, ei leikkaus.

Osansa saivat myös perussuomalaiset.

– He arvostelevat, mutta missä ovat omat, oikeat ja toteuttamiskelpoiset ratkaisut, hän ihmettelee.