Keskustalta tukeva lista lupauksia ensi kaudelle: Lisää poliiseja ja opettajia, takuueläkkeeseen sadan euron korotus

Keskustan kannatus laahaa mielipidemittauksissa, mutta kenttäväen intoa eivät gallupit näytä painavan.

Puolueväki on parhaillaan koolla Helsingissä, jossa pääministeri, puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) avasi vaalikampanjan Suomen arvoisia tekoja -sloganilla.

Sipilä muistutti, että keskusta on tehnyt Suomen arvoisia tekoja kauan, evakkojen asuttamisesta tähän päivään asti.

Vaalilupauksia puolueella on pitkä lista.

– Takuueläkkeeseen haluamme sata euroa lisää, poliiseja on saatava maahan 650 nykyistä enemmän ja opettajia tuhat varsinkin oppisopimuskoulutukseen.

Rahoitus kunnossa

Sipilä myönsi, että lupauslista on pitkä ja se vaatii rahaa. Millä ihmeellä tuo kaikki rahoitetaan?

– Samalla tyylillä kuin nytkin, eli parantamalla työllisyyttä. Tämän hallituksen aikana on saatu työtä lisää 140 000:lle suomalaiselle, hän muistutti.

Kun työllisyysaste nousee yhden prosenttiyksikön, niin se tuo pelivaraa 1-1,4 miljardia euroa valtion talouteen.

Kun Sipilä aloitti pääministeri vajaat neljä vuotta sitten, hän lupasi, että se on tulos tai ulos -kaava, jota hän noudattaa.

Viime päivien gallup-lukuihin viitaten hän naurahti, että nyt se taitaa olla tulos ja ulos -kaava kyseessä.

Apilan varressa tukoksia

Puheenjohtaja oli huolissaan siitä, että keskustan luottamuksen apilan varressa on tukoksia.

Hän viittasi tahallisiin väärinkäsityksiin ja huhuihin.

– Meidän pitää vakuuttaa kannattajakuntamme ja ne, jotka epäilevät. Jos saamme sadasta suomalaisesta neljä vakuutettua, niin se riittää siihen, että olemme suurin puolue.

Sipilä listasi monia asioita, joita on hänen mukaansa vääristelty julkisuudessa. Vääriä faktoja liikkuu toreilla ja turuilla.

– On puhuttu, että työllisyyden nousu on vain tempputyöllistämistä. Ei pidä paikkaansa. Työllisyysaste on nyt parempi kuin 40 vuoteen. Uudet yöpaikat ovat syntyneet valtaosin yksityiselle puolelle ja ne ovat pysyviä työsuhteita.

Edelleen on väitetty, että uudet työt ovat pääkaupunkiseudulla.

– Eivät ole. Tuosta 140 000 uuden työpaikan määrästä 110 000 on Helsingin ulkopuolella.

Hallitusta on arvosteltu siitä, että tutkimus- ja tuotekehitysrahoja on leikattu reippaalla otteella. Sipilä heitti esille miljoonaluvut, joita muun muassa yritykset ovat lisänneet.

Pienituloista ei unohdettu

Sipilän mukaan keskusta ei ole unohtanut pienituloista.

– Noin 1 000 - 1350 euroa ansaitsevien verotus on keventynyt. Kaikkein pienituloisimpien tulot ovat kasvaneet toiseksi eniten eri tuloryhmissä.

Pääministeri otti kantaa myös siihen, mitä tapahtuu seuraavalla hallituskaudella, jos keskusta ei ole sitä vetämässä.

– Jos sdp vetää, niin työllisaste ei nouse tavoitteeseen, eli 75 prosenttiin. Heidän työllisyyden nostaminen on sitä kuulua tempputyöllistämistä ja kaikki lupaukset tehdään velkarahaan nojaten.