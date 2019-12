Keskusta ratkaisee historiallisessa kokouksessaan pääministeri Rinteen kohtalon – "Olemme odotelleet, milloin Rinne alkaisi ottaa nuo pääministerin tehtävät itselleen"

Keskustan eduskuntaryhmä aloittaa historiallisen kokouksensa kello 14.

Katseet kääntyvät maanantaina kello 14 kohti eduskuntaa ja siellä viidenteen kerrokseen keskustan eduskuntaryhmän huoneeseen.

Ryhmä on kutsuttu koolle pikavauhtia ylimääräiseen kokoukseen. Siitä voi tulla historiallinen, sillä kokouksen aiheena on, löytyykö istuvalle pääministeri Antti Rinteelle (sd.) tukea vai ei.

Hallitusryhmien johto kokoontui sunnuntai-iltana valtioneuvoston linnaan kriisikokoukseen. Puheenjohtajat kävivät noin kolmen tunnin keskustelun Rinteen asemasta liittyen viime päivinä politiikkaa pyörittäneeseen postikiistaan.

Vaa`ankielen asemassa on keskusta. Miten se suhtautuu tilanteeseen? Monilla on muistissa kesä 2003, jolloin Anneli Jäätteenmäki (kesk.) joutui jättämään pääministerin tehtävät.

Sosiaalisessa mediassa kiertää valokuva kuuluisasta lapusta, joka kiikutettiin demariryhmästä keskustan ryhmään. Kyse oli Jäätteenmäen luottamuksesta.

Ryhmänjohtaja Jouni Backman (sd.) kirjoitti keskustalle seuraavasti: Sdp ei voi jäädä enää odottamaan ratkaisuja ensi viikkoon. Tänään tultava selvä ilmoitus pääministerin vaihtumisesta. Eduskunta voitava kutsua koolle jo nyt ensi tiistaiksi. Muuten kuten keskusteltu eli lyhyen kaavan mukaan vain pääministerivaihdos, ei muita muutoksia.

Jäätteenmäki lähti ja tilalle nousi Matti Vanhanen (kesk.) puolustusministerin tehtävistä.

Tämä tapaus on hiertänyt osaa keskustaväestä näihin päivin asti. Tänään nähdään, kuinka paljon 16 vuoden takainen episodi vaikuttaa.

Postikiista on horjuttanut Antti Rinteen asemaa pääministerinä.

Keskusta on kansanliike, jossa on totuttu siihen, että kenttäväkeä kuunnellaan. Eikä vain toisella korvalla, vaan tosissaan.

Viikonlopun aikana moni kansanedustaja kiersi omassa maakunnassaan. Ja postikiistahan se nousi esille joka teltalla.

Pitkän linjan puolueaktivisti kertoo, että kentällä on tasan kahta mielipidettä. Osa on sitä mieltä, että Rinne heti vaihtoon. Osa ajattelee, että Rinne jatkakoon. Jäitä hattuun.

Ilmassa on myös toisenlainen ajattelumalli. Jos Rinne saa jatkaa, voi hänen törmäilyjä tulla eteen vastakin, jolloin keskusta saisi rauhassa viedä eteenpäin sille tärkeitä hankkeita ja ehkä jopa nostaa kannatustaan. Mene ja tiedä.

Lännen Median julkaisema tuore gallup kertoi, että kaksi kolmasosaa keskustalaisista on tyytymättömiä hallitukseen. Luku on yllättävä, kun ottaa huomioon, että hallitus on istunut vasta puoli vuotta.

Kun kuuntelee puolueväen ja kansanedustajien kommentteja, ei tulos ehkä ole sittenkään niin mullistava.

– Olemme odotelleet, milloin Rinne alkaisi ottaa nuo pääministerin tehtävät itselleen. Tähän asti hän on toiminut kuin ay-pomo, kuuluu yksi arvio.

Moni karsastaa tapaa, jolla Rinne puhuu. Hän puhuu hänen hallituksestaan ja tuo esille näkemyksiään ay-politiikasta ilman, että muut olisivat olleet niistä tietoisia.

Keskustan kokouksesta odotetaan railakasta. Latteisiin selityksiin ei nyt tyydytä.

Puheenjohtaja Katri Kulmuni sekä ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen olivat sunnuntain kriisikokouksessa. Heiltä odotetaan seikkaperäistä selvitystä keskusteluiden sisällöstä.

On myös odotettavissa, että kokouksessa äänestetään.

Sunnuntain keskustelujen sisältö on pidetty visusti salassa. Siinä ryhtiliike on pitänyt. Maanantaina iltapäivällä saamme tietää, millaisen ryhtiliikkeen keskusta ottaa. Se viitoittaa tulevaa politiikkaa pitkälle.