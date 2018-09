Keskusta purkaa suuttumustaan hallituskumppani kokoomukseen Soini-jupakassa – Sipilän mukaan keskustasta on luotu iljettäviä mielikuvia

On aika paljon sanottu mieheltä joka on aikoja sitten uhrannut demokratian oman vallanhimon alle.En kyllä hirveästi kehtaisi sipilänä itkeä,kun itse ovat keskustassa polkeneet naiskansanedustajat nurkkaan tiukalla ryhmäkurilla äänestyksissä.Toisaalta ei kyllä ihmetytä naisten sortaminen kepussa,koska siellä on niin paljon tietynlaisia uskovaisia joilla ei nainen ole muuta kuin kone jonka tehtävä on olla vuodesta toiseen raskaana.