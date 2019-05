Keskusta on valmis hallitukseen, jos sen kynnyskysymykset toteutuvat – Näin puolue linjasi vastauksissaan hallitustunnustelija Antti Rinteelle

Miten se on pyllistys jos kansan enemmistö tulee hallitukseen ohjelmalla joka on kansan valitseman enemmistön tahdon mukainen? Keskustan äänisaalis näkyy pienempänä määränä ministereitä ja suhteutuu siten kansan antamaan mandaattiin. Eihän se tarkoita että jokainen joka saa yhden paikan lisää olisi kansan tahto. Ei missään nimessä. Kansan tahto on kansan enemmistön tahto!