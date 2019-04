Keskusta julkaisi ehdokkaansa europarlamenttivaaleihin – mukana neljä ehdokasta Pohjois-Suomesta

Keskusta on jättänyt täyden 20 hengen ehdokaslistan tuleviin Euroopan parlamentin vaaleihin. Keskustan ehdokkaista 12 on miehiä ja 8 naisia, ehdokaslistan nuorin on 19-vuotias Oliver Pietilä Kokkolasta.

Europarlamenttivaalit pidetään 26. toukokuuta.



Ehdokaslistalla uusina ehdokkaina:

Azaize Miikkael, ekonomi, toiminnanjohtaja, 32, Helsinki

Eskelinen Riku, ministerin erityisavustaja, 40, Helsinki

Kemppainen Jouni (SIT.) päätoimittaja, filosofian maisteri, 55, Kirkkonummi

Kisner Susanna, sairaanhoitaja, terveystieteiden opettaja, 39, Oulu

Mynttinen Maritta, terveystieteiden maisteri, kätilö, 49, Hirvensalmi

Mäkeläinen Suvi, Suomen Keskustanuorten pj., yhteiskuntatieteiden yo., 24, Tampere

Nyberg Olli, toiminnanjohtaja, 57, Vantaa

Pietilä Oliver, opiskelija, 19, Kokkola



Keskustan listalle olivat jo aiemmin nimettynä:

Hatva Teuvo, hallintotieteiden maisteri, yrittäjä, 50, Kajaani

Kaisanlahti Janne, oikeustieteen maisteri, lakimies, 35, Rovaniemi

Kajak Raul, työpäällikkö, 34, Espoo

Karhu Jari, yrittäjä, insinööri, 55, Lappeenranta

Katainen Elsi, Euroopan parlamentin jäsen, 52, Pielavesi

Kekäläinen Juho, tekniikan ylioppilas, opiskelija, 25, Lappeenranta

Pekkarinen Mauri, yhteiskuntatieteiden maisteri, 71, Jyväskylä

Puska Pekka, professori, 73, Helsinki

Ruottu Anniina, filosofian tohtori, valtiotieteen maisteri, 53, Lieto

Schulze Steinen Petra, oikeustieteen lisensiaatti, johtava oikeudellinen neuvonantaja, 50, Valkeakoski

Sirkiä Anna, kansanedustajan avustaja, musiikkipedagogiopiskelija, 27, Turku

Vehkaperä Mirja, Euroopan parlamentin jäsen, 43, Oulu