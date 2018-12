Keskusta ei halua kieltää dieseliä – jyrkkää dieselpolttoaineen hinnannousua puolue ei pysty estämään

Nykydieselit hiukkassuodattimilla on aika puhtaita kun vertaa noihin julkisen liikenteen nokivasaroihin, joita busseiksi kutsutaan ja jotka saavat noeta ja saastuttaa kaupunki-ilman ihan vapaasti? Pienhiukkasten osalta nuo henkilöautodieselit on puhtaampia kuin bensiini ja hiilidioksidia tulee vähemmän pienemmän kulutuksen kautta. Mikä on se ihan oikea peruste tälle dieselin vainoamiselle?