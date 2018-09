Keskusrikospoliisi vaatii kahta miestä vangittavaksi talousrikostutkinnassa - Näin epäillyt linkittyvät Airiston Helmeen

Vangitsemiskäsittelyt pidetään tiistaina iltapäivällä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Poliisi on vaatinut, että vangitsemiskäsittely pidetään suljetuin ovin.

Keskusrikospoliisi (krp) esittää vangittavaksi kahta Airiston Helmi Oy:öön linkittyvää miestä. Poliisin mukaan heitä on syytä epäillä törkeästä rahanpesusta. Vangitsemiskäsittelyt pidetään tiistaina iltapäivällä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa. Poliisi on vaatinut, että vangitsemiskäsittely pidetään suljetuin ovin.

Epäilty oli mukana hallituksessa

Epäiltyjä vaaditaan vangittavaksi syytä epäillä rikoksesta -perusteella. Kyse on lievemmästä tutkintavankeuden perusteesta, koska poliisi voi vaatia vangitsemista myös todennäköisin syin -perusteella.

Epäillyistä 1980-luvulla syntynyt mies on Venäjän kansalainen. Hän on kuulunut Airiston Helmen hallitukseen ja hänellä on ollut yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Airiston Helmen hallituksen kokouksen pöytäkirjojen mukaan mieheltä on kuitenkin poistettu nimenkirjoitusoikeus.

Osoite johtaa Airiston Helmeen

Toinen vangittavaksi vaadituista on Viron kansalainen. Hän on syntynyt 1960-luvulla. Hänen puhelinliittymiensä osoite johtaa Airiston Helmen ilmoittamaan osoitteeseen. Kaupparekisterin asiakirjojen mukaan mies ei ole kuulunut Airiston Helmen vastuuhenkilöihin.

Vangitsemisvaatimuksia edelsivät krp:n kotietsinnät Turun saaristossa viikonloppuna. Etsintöjä tehtiin ainakin Airiston Helmen kiinteistöihin.

Kyse on talousrikostutkinnasta, jossa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta. Törkeästä rahanpesusta voidaan tuomita enintään kuusi ja törkeästä veropetoksesta enintään neljä vuotta vankeutta. Poliisi ei ole kertonut tutkinnan kohdeyritystä.