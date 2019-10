Keskusrikospoliisi tiedottaa Kuopion tapahtumista puolen päivän jälkeen – kokenut henkirikostutkija johtaa tutkintaa

KRP ei vielä vahvista epäillyn tekijän tai uhrien henkilötietoja.

Kuopion tiistaisen väkivallanteon tutkinnasta ja tiedottamisesta vastaa keskusrikospoliisi (KRP).

Sieltä kerrottiin keskiviikkoaamuna, että KRP ei ole vahvistanut eikä tule lähiaikoina vahvistamaan sen paremmin iskusta epäillyn kuin siinä menehtyneen tai loukkaantuneiden henkilötietoja. Tämä tarkoittaa muiden muassa nimiä tai ikää.

Julkisuudessa on kuitenkin jo monella taholla kerrottu, että epäilty tekijä on 25-vuotias opiskelija Joel Otto Aukusti Marin. Muun muassa Yleisradio on ilmoittanut saaneensa tiedolle poliisin vahvistuksen.

Alue pidetään toistaiseksi eristettynä

Rikoskomisario Jarkko Timonen KRP:stä kertoo Lännen Medialle, että tapahtuma-alueella kauppakeskus Hermanissa on parhaillaan käynnissä poliisin tekninen tutkinta.

Hän ei osaa arvioida, miten pitkään poliisi pitää alueen suljettuna.

– Tutkinta vie aikansa, Timonen muistuttaa.

– Poliisi eristää alueen niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeellista.

Kokenut henkirikostutkija johtaa tutkintaa

KRP kertoo Lännen Medialle myös tiedottavansa tapahtuneesta ja tutkinnasta lisää kello 12.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Olli Töyräs antaa tapauksesta julkisuuteen lausuntoja Kuopion poliisitalossa kello 13 alkavassa tiedotustilaisuudessa.

Töyräs on kokenut henkirikostutkija. Hän on tutkinut pitkän uransa varrella muiden muassa Helsingin poliisimurhia syksyllä 1997, Helsingin Kampin autopommitapausta kesällä 2002 ja Turun terrori-iskua loppukesällä 2017.