Keskisuomalaisen päätoimittaja: "Jos Oulu toteuttaa 'uutismaisen verkkomediansa', Oulusta tulee Suomen trumpilaisin kaupunki"

Nyt on melkoista kateutta havaittavissa taas. Oulu keksi tämän ensimmäisenä kaupunkina Suomessa. Samalla logiikalla Yle on Trumpilainen media. Yksityisen median vastapainona voi olla julkista mediaa ja hyvä niin. Oulun alueella Kaleva on melkoisessa monopolissa tiedonvälityksemän suhteen.