Keskisuomalainen: Helsinki-Tampere -moottoritiellä saatetaan kokeilla kovempia ajonopeuksia – rajoitus olisi 130 km/h

Palsernakan vakioperustelu nopeusrajoitusten alenemiselle on että kun keskinopeus alenee 1km/h vähenee kuolemantapaukset xx kappaletta vuodessa. Kyseessä on ruotsalais-norjalainen tilastoanalyysiin perustuva malli joka toimii kun otanta on riittävän suuri. Se ei kuitekaan todellakaan toimi esimerkiksi moottoriteillä missä kohtaamisonnettomuudet on estetty keskikaiteella.

Eli esimerkiksi Kehä1:n nopeudet laskivat kameratolppien asentamisen jälkeen noin 4,5 km/h. Kuolonkolareiden määrään tällä ei ollut mitään vaikutusta, sillä lähtötaso oli käytännössä nolla. (vuosina 2006-2016 kehä 1:llä oli 2 kuolonkolaria joista molemmat olivat moottoripyöräilijöitä) Kehä 1:n liikenteeseen vaikutus muutoin oli välitön kuten liikennevirran pumppaus ja äkkijarruttelut.

Eli yhteenvetona totean että kerrankin järkevä ehdotus jossa turvallisella tiellä nostetaan nopeusrajoituksia, koska tälläisellä tiellä tämä Palsternakan vakioperustelu nopeuksien alentamisen vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen ei vaan kertakaikkiaan päde.