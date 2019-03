Keskikuun täysikuu siirsi pääsiäistä kuukaudella eteenpäin – sama toistuu 19 vuoden kuluttua

Pääsiäisen ajankohdan laskeminen on kimurantti juttu, johon vaikuttavat kevätpäiväntasaus, täysikuu ja tänä vuonna myös keskikuun täysikuu.

Nikean kirkolliskokous päätti jo vuonna 325, että pääsiäinen on kevätpäiväntasauksena tai sen jälkeen olevan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina.



Kirkko oli päättänyt kevätpäiväntasauksen olevan aina 21. maaliskuuta.



Tänä vuonna pääsiäisen laskentatavassa sääntö tekee poikkeuksen. Kevätpäiväntasaus oli 20. maaliskuuta ja täysikuu 21. maaliskuuta, mutta pääsiäistä ei vietettykään seuraavana sunnuntaina 24. maaliskuuta.

Pääsiäistä juhlitaankin vasta lähes kuukautta myöhemmin eli sunnuntaina 21.4.

Kuun rata on soikea



– Kun kirkko päätti pääsiäisen ajankohdasta ja sitoi sen paikan kevätpäiväntasaukseen ja täysikuuhun, sillä oli myös ongelma. Silloinen tähtitieteen tietämys oli heikompaa kuin nykyinen eikä täydenkuun hetkelle pystytty laskemaan tarkkaa ajankohtaa. Nykyisin tiedetään, että kuun rata on soikea, jolloin kuunvaiheiden väli vaihtelee, erikoissuunnittelija Asko Palviainen Helsingin yliopiston almanakkatoimistosta valaisee asiaa.



Tämän takia käyttöön otettiin käsite keskikuu. Keskikuu on kuu, joka kiertää maapallon ympäri tasaisella nopeudella siten, että se kiertää maapallon samassa ajassa kuin todellinen kuu.



Keskikuun ja todellisen kuun täydenkuun vaiheet voivat osua eri vuorokausille. Jos tämä tapahtuu kevätpäiväntasauksen aikaan, on sillä huomattavia vaikutuksia pääsiäisen ajankohtaan.

– Tänä vuonna tapahtuu juuri näin. Laskennollinen eli keskikuun täysikuu osuu eri päivälle kuin todellinen täysikuu. Koska keskikuun täysikuu tapahtuu ennen 21.3. eli kirkon määrittelemää kevätpäiväntasausta, on tuloksena pääsiäisen siirtyminen kuukaudella eteenpäin.

– Seuraavan kerran vastaava siirtymä pääsiäisessä tapahtuu vuonna 2038, jolloin kevätpäiväntasaus on 20.3. kello 14.40 ja todellinen täysikuu 21.3. kello 4.09. Tällöin vietetään myöhäisintä mahdollista pääsiäistä eli pääsiäissunnuntai on vasta 25.4. Vastaava tilanne oli myös vuosina 1943 ja 1962.