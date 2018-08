Keski-Euroopan rajuilmat saapuvat perjantai-illaksi Suomeen

Perjantaina iltapäivällä on jälleen luvassa ukkosia, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso. Voimakkaimpia ukkosia ennustetaan Pohjanmaan maakuntiin ja maan länsiosiin. Voimakkaimmat puuskat esiintyvät Satakunnasta Pohjois-Pohjanmaalle. Laakson mukaan puuskat heikkenevät itää kohden.

Eurooppaa halkova voimakkaiden ukkosten vyöhyke liikkuu hitaasti pohjoiseen. Perjantai-iltana tai lauantaiyönä ukkoset saapuvat Suomeen.

Perjantaina maan etelä- ja keskiosissa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tulee päivällä sade- tai ukkoskuuroja, jotka voivat olla iltapäivällä voimakkaita. Päivän ylin lämpötila on 25-30 astetta. Lapissa on pilvistä tai puolipilvistä ja monin paikoin sadetta sekä paikoin ukkosta. Sade voi olla runsasta Keski- ja Pohjois-Lapissa. Päivän ylin lämpötila on 17-24 astetta.