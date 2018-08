Kesärantaan saapunut Macron tviittasi suomeksi: "Suomi on valinnut Euroopan"

Ranskan presidentti Emmanuel Macron saapui Kesärantaan pääministeri Juha Sipilän vieraaksi. Heidän on tarkoitus jatkaa presidentin vierailua työlounaan merkeissä.

Kesärannan lounaskeskusteluihin nousevat ajankohtaiset Euroopan unioniin liittyvät asiat, kuten EU:n puolustus ja maahanmuutto sekä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU. Ranska on ollut innokas EMU:n uudistaja.

Presidentti Macron tviittasi aiemmin suomeksi, että "Suomi on valinnut Euroopan ja rakentanut sitä meidän kanssamme. Nyt on Euroopan ratkaisevien kamppailujen hetki, joka asettaa harteillemme aivan erityisen vastuun." Presidentin Twitter-tililtä löytyy myös muun muassa tanskankielinen tviitti, jossa puhutaan samoista asioista. Macron oli vierailulla Tanskassa ennen tuloaan Suomeen.

Lounaan päätteeksi pääministeri Sipilä ja presidentti Macron pitävät lehdistötilaisuuden.

