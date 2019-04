Kesänopeuksiin siirtyminen alkaa ensi viikolla, koko maassa pääsee huristelemaan nopeampaa viimeistään ensi viikon sunnuntaina

Talven ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan koko maassa ensi viikon eli viikon 15 aikana.

Ely-keskukset tarkistavat teiden kunnon ennen nopeusrajoitusten vaihtamista. Huonokuntoisimmilla tieosuuksilla alennetut nopeusrajoitukset voidaan jättää voimaan toistaiseksi.

Väylävirasto kertoo tiedotteessaan, että tänä vuonna rahaa huonokuntoisten päällysteiden korjaamiseen on vähemmän kuin vuosikausiin. Tämän vuoksi kaikilla maanteillä ei ole mahdollista saada korkeampia nopeuksia kesäksi.

Moottoriteillä nopeusrajoitukset nostetaan takaisiin 120 kilometriin tunnissa, jos tieosuudella ei ole pysyvästi alempaa rajoitusta. Pääteillä nopeusrajoitus nousee 100 kilometriin tunnissa. Nopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun liikennemerkit on vaihdettu.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla talvinopeusrajoitukset poistetaan perjantaihin 12. huhtikuuta mennessä. Alennettu 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus on ollut alueilla käytössä yhteensä 1740 tiekilometrillä, joista 600 kilometriä on Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla on ollut käytössä myös 70 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus 180 tiekilometrilla.

Lapissa nopeusrajoitukset muuttuvat alkuviikosta. Lapin ELY-keskus tiedottaa, että viimeiset liikennemerkit muutetaan tiistai-iltana 9. huhtikuuta. Ainoastaan maantiellä 934 Saarenkylän ja Tapionkylän välillä jää voimaan 80 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus tien huonon kunnon ja routavaurioiden vuoksi.

Väylävirasto muistuttaa, että oikukkaalla kevätsäällä ajokeli voi muuttua nopeastikin.

– Viisaat kuskit tietävät, että turvallinen ajo voi edellyttää huomattavasti alempaa nopeutta kuin liikennemerkki sallii, tiedotteessa todetaan.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen mukaan yöpakkaset voivat jäädyttää tien pintaan edellisenä päivänä sataneen tai sulaneen veden. Näin tiet voivat olla aamulla ja yöllä yllättävän liukkaita.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus muistuttaa myös siitä, kuinka hirvieläimet aloittavat keväällä aktiivisemman liikkumisen.

Samalla Väylästä muistutetaan, että autoilijan kannattaa huomioida liikenteessä myös pyöräilijät ja kävelijät antamalla näille tilaa sekä välttämällä lian ja soran roiskuttamista.