Kertooko Stubb ensi viikolla aikeistaan? – kokoomuslaisilla salaperäinen tiedotustilaisuus Strasbourgissa

Kokoomuksen mepit järjestävät ensi viikolla Euroopan parlamentissa tiedotustilaisuuden, johon odotetaan myös muita "korkean tason suomalaisesiintyjiä".

EPP:n viestinnästä kerrotaan STT:lle, että aiheena on Euroopan tulevaisuus, mutta sen tarkemmin sisältöä ei paljasteta. Tilaisuus järjestetään tiistaina Strasbourgissa, jossa EU-parlamentti on ensi viikolla koolla.

Tiedotustilaisuus voi olla paikka, jossa Euroopan investointipaikankin varapääjohtaja Alexander Stubb kertoo lähdöstään mukaan kisaan EU-komission puheenjohtajuudesta eli EPP:n kärkiehdokkuudesta. Hän on luvannut kertoa päätöksestään piakkoin.

Stubb on kiertänyt viime viikkoina ahkerasti ympäri Eurooppaa. Esimerkiksi viime viikolla hän oli Itävallan Salzburgissa, jossa koolla olivat myös EU-johtajat epävirallisessa huippukokouksessaan.

Kisaan on jo ilmoittautunut Euroopan kansanpuolueen EPP:n ryhmän puheenjohtaja, saksalainen Manfred Weber. Saksalaisen mahdollisuuksia on pidetty hyvinä, mutta toisaalta EPP:ssä on kaivattu myös keskustelua ja sitä, että kärkiehdokkuudesta käydään kisa.

EPP valitsee kärkiehdokkaansa EU-parlamenttivaaleihin marraskuussa Helsingissä. Kisaan voi ilmoittautua lokakuun puoliväliin asti.