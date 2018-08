Kerro meille: Viillokkia, vatkulia, pinaattikeittoa – mikä kouluruoka oli herkkua, mikä ei mennyt alas millään?

Muistoni kouluruuasta ovat lähinnä 50-70- luvulta. Mieleen on jäänyt värittömyys, harmahtavuus, limamaisuus (makaroni esim) ja usein myös mauttomuus. Jauhelihakastiketta perunoiden (usein tosiaan ns. kumipottuja) ja punajuuren kanssa odotin. Ehkä parasta. Hernesoppa oli ok. Pinaattikeitto yökötti, kunnes sitä kotitaloustunnilla sai nakkimakkaroilla höystettynä. Liha-ja makkarasoppa oli keitetty pitkään veteen ja mauttomia. Kaalikeittoa en halunnut pitkään aikaan syödä edes aikuisena enkä kanaviillokkia. Jonkin ruuan lisukkeena saimme Viola-sulatejuustokolmion. Se oli hyvää!

Näin jälkeenpäin oudoksuttaa omat em muistoni. En ole ollut lapsena kotona enkä ole nytkään, nirso ruuan suhteen. Joku, ei yksin määrärahaongelma, on tuohon aikaan täytynyt olla kouluruuan valmistuksessa. Koulutus? Aeenne ruuan valmistuspuolella?