Kerro meille: Miten valvot lapsesi älylaitteen käyttöä?

Perheessä kaksi alakoululaista ja käytössä Googlen Family link. Oikeinkin sopiva sovellus meille, saa muokattua rajoituksia ja ruutuaikaa ja mikä tärkeintä on sijaintipalvelu käytössä. Suosittelen ehdottomasti tätä. Meillä on tiukka sääntö ja linja ruutuajan kanssa ja yksin ei saa ladata mitään pelejä. Katson myös säännöllsesti mitä netissä on surffattu. Susoittelen jokaisen vanhemman katsomaan oman lapsen sivuhistorian. saatatte yllättyä. Ettekä aina niin positiivisesti.