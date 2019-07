Kerro meille: Mitä muistat siitä, kun ihminen astui ensimmäisen kerran Kuuhun 50 vuotta sitten

Paikka Kuusamo, Juomuspolku.

Naapurissa asui vanha mummo, poliisin leski.

Meidän perhe päätti hakea mummon kädestä pitäen kahveelle ja katsomaan TV:stä kun ihminen astuu kuun pinnalle.

Pitkä liehittelyn jälkeen mummo suostui tulemaan ja istui alas TV:n eteen.

Hetken seurattuaan mummo julisti vanhan ihmisen vaappuvalla ja hieman käheällä äänellä:

"Kuu on taivaankappale!

Sinne ei ole ihmisellä asiaa!

Tuo on Hollyvootissa kuvattu!"

Me naurettiin ymmärtämättä kuinka oikeassa mummo olikaan.

Paikka ei ollut Hollywood, vaan Nasan kaatopaikka Cinderella järven Itä reunalla, mutta muuten mummo oli oikeassa!

Nyt tiedän, ettei kukaan ole käynyt kuussa.

Amerikkalaiset ovat hävittäneet kaiken telemetrian, ettei kukaan pääse näyttämään epäjohdonmukaisuuksia.

Mars lentokin on "myöhässä", koska turvallista tapaa mennä Van Allenin vyöhykkeen läpi ei ole vielä keksitty!!??

Kuulennot meni yhteensä 12 kertaa Van Allenin vyöhykkeen läpi, mutta siis nyt sitä tekniikkaa ei siis ole??

Opetus:

Kun vanha puhuu, pidä turpa kiinni ja opettele kuuntelemaan!