Keppihevoset syövät suolakiviä ja porkkanoita – kilpailuun tuli satoja nuorten taidonnäytteitä

4H:n juhlavuoden Mitä keppihevoset syövät -kilpailussa nuoret suunnittelivat keppihevosille ruokaa. Käsityöt olivat monipuolisia ja mielikuvituksellisia. Yli 300 lasta ja nuorta oli pohtinut keppihevosten ruokavaliota.

Selma Seesvaaran tekemä hevoselle välttämätön suolakivi hurmasi tuomariston. KUVA: Suomen 4H-liitto/Tiina Rinne

Kehityspäällikkö Virpi Skippari kertoo, että 4H-liitolla on todella paljon keppihevoskerhoja ympäri Suomen, tarkkaa lukumäärää ei ole kuitenkaan tiedossa. 4H:n 225 paikallisyhdistystä järjestävät Skipparin mukaan keppihevosiin liittyvää toimintaa ahkerasti.

– Keppihevosinnostus kehittää valtavasti nuorten kädentaitoja. Ilmiö on nostanut uudelleen peruskäsityötaidot arvoon arvaamattomaan.

Hevosten ruokaympyrän miettiminen pisti kilpailuun osallistuneiden nuorten pääkopat suunnittelemaan ja kädet taituroimaan.

Nuorten sarjan (6–12 vuotta) voittaja Selma Seesvaara, 12, Padasjoelta valmistaa harrastuksenaan keppihevosia ja niiden varusteita.

– Ensin ajattelin tehdä kauraa tai porkkanan, mutta sitten keksin suolakiven. Hevoset tarvitsevat suolaa päivittäin ja keppihevosillani ei vielä ollut sellaista, kertoo Seesvaara.

Vanhempien sarjan (13–17 vuotta) voittaja, tamperelainen Heta Lonka on ommellut jo 97 keppihevosta. Kilpailutyönään hän valmisti reikäleivän, josta saa murrettua leipäpalan ja rukiin tähkän.

Kilpailutyönä tamperelainen Heta Lonka valmisti reikäleivän, josta saa murrettua leipäpalan ja rukiin tähkän. KUVA: Suomen 4H-liitto/Tiina Rinne

– Ajattelin, että leipää on helpompi syöttää hevoselle, kun siitä saa palan murrettua. Suunnittelin työn paperille ennen ompelua, jolloin totesin, että leivänpala on kaikkein kätevin kiinnittää tarranauhan avulla.

Vihantilainen Jaana Kotila sai kunniamaininnan vesiämpäristään. KUVA: Suomen 4H-liitto/Tiina Rinne

Vihantilainen Jaana Kotila sai kunniamaininnan. Tuomariston mukaan vesiämpäri erottui joukosta omaleimaisena tuotteena. Ämpärin pohjalla oleva vesi yllätti ja tapetti ämpärin materiaalina on hyvä valinta.

Virpi Skippari kertoo, että keppihevosharrastus on laajentunut käsittämään aidon hevosmaailman monia puolia. Osa harrastajista on ryhtynyt 4H-yrittäjiksi, he valmistavat muille niin keppihevosia kuin niiden moninaisia varusteita, niin suitsia, kuolaimia, riimuja, korvahuppuja kuin esteitäkin.

– Leireillä saatetaan kokoontua viikoksikin tekemään hevosia ja esteratoja.

Keppihevosharrastajat ovat Skipparin mukaan suurimmaksi osaksi alakouluikäisiä tyttöjä. 4H houkuttelee touhuun mukaan poikia uudella keppicrossilla, jonka idea on tullut keppihevosharrastuksesta.

– Keppicrossi rakennetaan tangosta ja kepin päässä olevasta renkaasta. Tosi monet pojat ovat olleet kiinnostuneet lajista. Siinäkin yhdistetään käsityö ja liikunta.

Videolla esitellään keppicrossin ideaa: