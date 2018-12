Itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa vietetään jälleen presidentilinnassa. Ensimmäisenä tasavallan presidentti Sauli Niinistöä ja rouva Jenni Haukiota tervehtivät sotaveteraanit ja lotat, joita Niinistö on kutsunut juhlavieraina linnaan koko presidenttiyensä ajan.



Ensimmäisenä presidenttiparia kätteli kenraali Jaakko Valtanen. Hän toimi Puolustusvoimien komentajana vuosina 1983-1990. Valtanen on viimeinen Puolustusvoimien komentajista, joka on osallistunut sotatoimiin.



Valtanen värväytyi 14-vuotiaana joulukuussa 1939 vapaaehtoisena lähetiksi Turun lohkon esikuntaan. Jatkosodassa hän toimi vapaaehtoisena radioaliupseerina Ahvenanmaalla, Karjalan kannaksella ja itäisellä Suomenlahdella sekä lopulta palvelukseen kutsuttuna tulenjohtoaliupseerina Haapasaarilla vuonna 1944.



Presidentin adjutantin Pasi Seppälän mukaan tänä vuonna juhliin kutsutuista veteraaneista ja lotista kymmenen on yli 100-vuotiaita.



Presidentinlinnaan on tänä vuonna kutsuttu noin 1 700 juhlavierasta, joukossa muun muassa valtionjohto ja ansioituneita suomalaisia. Tänä vuonna vieraslistalle on nostettu juhlien ympäristöteeman mukaisesti myös suomalaisia, jotka ovat tehneet ilmasto- ja ympäristötekoja.



Tellervo Koivisto ei saavu juhliin



Presidentinlinnan kättelyt päättää tänä vuonna presidentti Tarja Halonen puolisonsa, tohtori Pentti Arajärven kanssa.



Presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari ilmoittivat aiemmin tällä viikolla jättävänsä tänä vuonna itsenäisyyspäivän juhlallisuudet väliin. Presidentti Ahtisaari toipuu parhaillaan selkäoperaatiosta.



Presidentinlinnaan jättää tänä vuonna saapumatta myös presidentti Mauno Koiviston leski, rouva Tellervo Koivisto. Hän saapui juhliin viime vuonna yksin ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Koivisto kuoli.



– Kun tässä on jonkinlainen uranuurtaja. Ensimmäinen leskipuoliso. Ajattelin, että näytän, että näinkin voi mennä. Yksin, Koivisto kuvaili aiemmin Helsingin Sanomille päätöstään mennä yksin juhliin.