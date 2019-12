Kenestä SDP:n vaikuttajasta pitäisi tulla uusi pääministeri? – osallistu kyselyyn

Uudet eduskuntavaalit heti . Hallituksen muodostaa puolueet kenellä on kannatusta. Demarien edustus eduskunnassa kannatusta korkiampi.SDP on työnäytteensä antanu. Vanhalla pohjalla voi kilpailevatpuolueet esittää vaatimuksia ja esittää ehtöja , mennään vaaleihin mikäli vaatimuksia ei kannateta. Rinne on paras pääministeri, kokoomuksen- ja perussuomalaisten kannalta.