Kellot raikaavat pörssissä naistenpäivän kunniaksi – Yritysmaailmassa tasa-arvo on kaukana: naisten osuus suomalaisten pörssiyritysten toimitusjohtajista on kuusi prosenttia

Helsingin pörssissä kelloja soitetaan osana maailmanlaajuista Ring the Bell -kellonsoittoseremoniaa.

Helsingin pörssi soittaa tänään kelloja tasa-arvon puolesta kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi. Kellot kumahtelevat aamulla pörssin auetessa.

Kellonsoitto on osa maailmanlaajuista Ring the Bell -kellonsoittoseremoniaa, jonka tavoitteena on kannustaa pörssiyhtiöitä ja yksityistä sektoria edistämään sukupuolten tasa-arvoa ja kestävää kehitystä liiketoiminnassa.

Naisten johtajuus ja taloudellinen osallistuminen vaikuttavat Suomen UN Womenin toiminnanjohtajan Elina Multasen mukaan myönteisesti yhteiskunnan ja talouden toimintaan.

– On laskettu, että jos naiset voisivat osallistua joka puolella maailmaa tasa-arvoisesti työmarkkinoille, se nostaisi arvioiden mukaan BKT:tä yli 20 biljoonalla eurolla, Multanen sanoo.

Pörssit voivat edistää Multasen mielestä tasa-arvoa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita nostamalla tasa-arvokysymyksiä esiin.

Ensimmäinen naisjohtaja New Yorkin pörssissä

Maailmanlaajuisesti vain 15 prosenttia yritysten hallitusten jäsenistä ja neljä prosenttia puheenjohtajista ja toimitusjohtajista on naisia.

Suomessa naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on 29 prosenttia. Lukumäärä on kasvanut tasaisesti.

Yhdeksässä suomalaisessa pörssiyhtiössä on nainen toimitusjohtajana, mikä vastaa kuutta prosenttia kaikista pörssiyrityksistä.

Naisten osuuden kasvattaminen pörssiyhtiöiden hallituksissa ja johtotehtävissä vaatii Multasen mukaan tietoista työtä.

– Yrityksillä on kaikki avaimet tasa-arvon edistämiseen. Naisten osuutta johtotehtävissä voidaan kasvattaa muun muassa tasa-arvo-ohjelmilla, kannustamalla naisia johtotehtäviin ja mentorointiohjelmilla.

Viime vuonna rikottiin yksi raja-aita, kun New Yorkin 226 vuotta vanhan pörssin johtoon valittiin ensimmäistä kertaa nainen, Stacey Cunningham. Adena Friedman valittiin puolestaan ensimmäisenä naisena teknologiaosakkeita listaavan ja kauppaavan Nasdaqin johtoon vuonna 2017.

– Se, että meillä on kaksi naisjohtajaa pörssissä tuo meitä lähemmäksi normaalia tilannetta, jossa ihmiset toivottavasti puhuvat enemmän uusien johtajien johtajuustaidoista kuin siitä, että he ovat naisia, sanoo naisten johtajuutta tukevan Catalyst-konsulttiyrityksen varajohtaja Brande Stellings Washington Post -lehdelle.

Kellot raikaavat kansainvälisenä naistenpäivänä yli 80 pörssissä ympäri maailmaa. Kelloja soitetaan tänä vuonna viidettä kertaa.