Kellojen siirtelyn loppuminen vaatii vielä monta päätöstä – Suomessa ratkaisu kesä- tai talviajasta on vastavalitulla eduskunnalla

no ehdottomasti tämä aika pysyväksi, kyllä siihen rytmiin oppii kun ei enää vaihdeta ees taas. Aina väsyttää aamulla oli mikä aika vaan, mutta aina ahistaa lokakuun talviaikaan siirtymisen jälkeen, kun yhtäkkiä se pimeä on jo klo 16 vaikka edelteävänä päivänä oli vielä työpäivän jälkeen kiva lähteä ulkoileen kun oli valoisaa. Siinä sitten maataan sohvan nurkassa kaukosäädin kädessä, pitkä rupeama, kun meillä sitä pimeän aikaa riittääkin, jokainen valoisa minuutikin, työpäivän jälkeen on aina eteenpäin.

Nukkumisrytmi kyllä muuttuu tähän aikaan sopivaksi, kun ei enää käännetä viisareita väärään suuntaan, eli talviaikaan.

Nautitaan täällä pohjoisessa valoisasta niin paljon kuin sitä on saatavilla. Nukutaan sitten talvella enemmän, kun sitä pimeää on.