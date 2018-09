Uskomaton systeemi, että me itsenäinen kansa emme todellakaan voi itsenäisesti päättää siirrämmekö kelloja vai emme. Tuo on lopulta kuitenkin niin yksinkertainen perusasia, että jälleen yksi hyvä syy erota EU:sta. Voimmeko me enää kansana päättää oikeastaan mistään vai tuleeko kaikki komennot sieltä Brysselistä? Oliko ne seuraavat vaalit jo keväällä? Itsenäisyys on saatava takaisin. Mennyt aivan liian pitkälle tuo että pitää kysyä lupa EU:lta kellojen siirtelyyn tai siirtelyn lopettamiseen.